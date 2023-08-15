Российские военные отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

Войска группировки «Запад» в течение одного дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Зыбинский, для установления утраченных позиций на купянском направлении украинские войска провели пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад на позиции ВС РФ. Однако все они были сорваны нанесением упреждающего огневого поражения. Отмечается, что потери ВСУ составили до взвода пехоты.

По словам собеседника агентства, в полосе обороны Первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады дважды атаковал позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское.

«Выдвижение противника своевременно вскрыто, огнем буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — указал офицер.

Также сообщается, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 «Запада» нанесли 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.