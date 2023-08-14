Рогов сообщил об успешной контратаке разведчиков РФ под Работино

В Запорожье сообщили об успешной контратаке российских разведчиков под Работино
Российские разведчики провели успешную контратаку на окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Работино в Запорожской области, заняв украинские позиции. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на ореховском направлении. Штурмом взяты окопы противника», — сказал Рогов.
Он отметил, что часть оборонявшихся удалось взять в плен.
13 августа он также рассказал, что российские военные отразили атаку ВСУ, предпринятую в направлении Работино. По данным Рогова, в общей сложности украинская армия задействовала в атаке до 70-80 человек, а также тяжелую бронетехнику.
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