Российские разведчики провели успешную контратаку на окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Работино в Запорожской области, заняв украинские позиции. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов , пишет РИА Новости .

13 августа он также рассказал, что российские военные отразили атаку ВСУ, предпринятую в направлении Работино. По данным Рогова, в общей сложности украинская армия задействовала в атаке до 70-80 человек, а также тяжелую бронетехнику.