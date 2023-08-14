Чешская армия готовится принять на вооружение 62 новых БТР Titus

Армия Чехии готовится принять на вооружение 62 новых колесных бронетранспортера Titus производства чешской фирмы Eldis Pardubice. Об этом со ссылкой на Минобороны республики сообщает телеканал СТ24.

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По данным канала, 42 машины будут выпущены в командно-штабной версии, а 20 оснащены оборудованием для координации артиллерийского огня на поле боя. На всех шестиколесных машинах устанавливается современная цифровая система связи.

"Информация, на отправку которой раньше требовалось 10 минут, теперь уходит за пять секунд", - сообщил представитель оборонного ведомства Вит Кнапек.

Новая техника "дает возможность быть более быстрыми и более точными, что, конечно, должно учитываться в контексте войны на Украине", сказал руководитель отдела систем информации и связи Минобороны Чехии Петр Шнайдарек.

Стоимость контракта на закупку новых машин составила 6,7 млрд крон (около $304,5 млн). Сообщается, что новые БТР обеспечивают защиту экипажа от пуль и осколков и при необходимости могут быть модифицированы для перевозки десанта.