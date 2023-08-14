Стало известно о готовности новой пушки «Спрут-СДМ-1» к серийному производству

«Государственные испытания 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М завершены. Машина готова к постановке на серийное производство. После включения в государственный оборонный заказ изделие будет запущено в серию», — заявили во входящем в «Ростех» холдинге.