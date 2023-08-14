В Запорожской области снизился уровень террористической опасности
В Запорожской области снизился уровень террористической опасности. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В среднем, уровень террористической опасности ниже, чем было два, три или пять месяцев назад. На данный момент это именно так», — заявил он.
Рогов добавил, что сейчас в регионе организована более системная и качественная работа силовых структур.
Напомним, ранее Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области. Для атаки использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500 — их сбросили на ореховском направлении.
На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ореховское направление одним из самых сложных участков на всей линии фронта. Здесь недалеко от первой линии обороны находится село Работино, которое украинские войска штурмуют уже более двух месяцев.