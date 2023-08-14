В Запорожской области снизился уровень террористической опасности. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В среднем, уровень террористической опасности ниже, чем было два, три или пять месяцев назад. На данный момент это именно так», — заявил он.

Рогов добавил, что сейчас в регионе организована более системная и качественная работа силовых структур.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области. Для атаки использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500 — их сбросили на ореховском направлении.