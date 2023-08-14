Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на форуме «Армия-2023»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Как сообщает ТАСС, глава Минобороны на аэродроме Кубинка изучил разную технику, в том числе новейшие беспилотники, вертолёты и авиационное вооружение.

«Должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения — некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что современные средства поражения должны быть управляемыми, с повышенной помехозащищенностью.