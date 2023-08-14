Консультант Госдепа: Украине нужно «забыть» о Крыме, чтобы закончить конфликт

Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания конфликта с Россией, в ходе которого ежедневно разрушается инфраструктура страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

В интервью для телеканала РБК он отметил, что у Киева не выйдет вернуть Крым по итогам вооруженного противостояния. Несмотря на это, Украине удастся сохранить свою независимость и возможность принимать самостоятельные решения, в том числе о вступлении в НАТО.

«Мы не можем себе позволить сложных решений, оно должно быть простым: прекращение огня, тысячи экспертов для контроля за плебисцитами (в новых российских регионах — прим. ТАСС), сами плебисциты, и затем все возвращаются домой», — добавил он.