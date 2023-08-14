Российский дрон «Овод» получил систему самонаведения на основе нейросети

«И это помогает в итоге оператору БВС не только обнаружить и, скажем, захватить цель, но и в автономном режиме ее поразить. Причем, обращаю внимание, это не только статические объекты, но и динамические. Точность применения при этом порядка 90 процентов», — сказал собеседник.