Аксенов предложил ужесточить наказание за публикацию кадров работы ПВО

Крым намерен инициировать на законодательном уровне ужесточение наказания за распространение в интернете видео, которое может быть использовано врагом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов .

По его словам, речь идет о выкладываемых в Сети любительских съемках, на которых запечатлена работа систем ПВО и других военных объектов, разрушений, вызванных террористическими атаками и иного подобного контента. Несмотря на все уговоры властей не делать этого, отдельные граждане продолжают выкладывать видео в мессенджерах и чатах социальных сетей.