Аксенов предложил ужесточить наказание за публикацию кадров работы ПВО

В Крыму предложили ужесточить наказание за публикацию кадров работы ПВО
Крым намерен инициировать на законодательном уровне ужесточение наказания за распространение в интернете видео, которое может быть использовано врагом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, речь идет о выкладываемых в Сети любительских съемках, на которых запечатлена работа систем ПВО и других военных объектов, разрушений, вызванных террористическими атаками и иного подобного контента. Несмотря на все уговоры властей не делать этого, отдельные граждане продолжают выкладывать видео в мессенджерах и чатах социальных сетей.
"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов - будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел", - написал Аксенов.
Глава Крыма еще раз призвал граждан не становиться пособниками врага в его информационной войне против нашей страны.