WSJ: на Западе начали планировать весеннее наступление ВСУ

Западные военные стратеги начали планировать новую попытку наступления Украины весной 2024 года, так как в 2023-м ВСУ не добьются больших успехов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, стратеги анализируют, как обучение и новое снаряжение для ВСУ могут нарушить баланс сил на поле боя весной.

Как отмечает WSJ, в США и других западных странах рассчитывали, что ВСУ добьются успеха в 2023 году и уже предстоящей зимой Россия согласится на «серьезные переговоры о каком-либо урегулировании». По версии газеты, сейчас шансов на переговоры почти нет.

CNN ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, знакомых с последними разведданными, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Источники канала заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку оно способно усилить сомнения в целесообразности поддержки Украины Вашингтоном