Спецоперация на Украине 14 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 августа 2023 года.

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Село Волфино в Курской области было обстреляно украинскими военными, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора региона Романа Старовойта.

По его словам, зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Глава области пообещал помочь с его восстановлением. Отмечается, что в результате атаки от осколочных ранений пострадали три человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее над областью был сбит беспилотный летательный аппарат — третий за 13 августа.

Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.

По его словам, в результате атаки погиб один мирный житель. Огонь велся по поселку Зайцево.

Ранее Приходько заявил, что в результате украинских обстрелов Горловки три мирных жителя получили ранения.

МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Российские военные уничтожили понтонную переправу, которую Вооруженные силы Украины пытались навести в районе Урожайного через реку Мокрые Ялы, сообщает ТАСС.

Это произошло западнее Урожайного. Понтоны уничтожены артиллерийским огнем. Также был ликвидирован опорный пункт Украины в районе Макаровки и наблюдательный пункт севернее Приютного.