Спецоперация на Украине 14 августа: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 августа 2023 года.
ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе
Село Волфино в Курской области было обстреляно украинскими военными, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора региона Романа Старовойта.
По его словам, зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Глава области пообещал помочь с его восстановлением. Отмечается, что в результате атаки от осколочных ранений пострадали три человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Ранее над областью был сбит беспилотный летательный аппарат — третий за 13 августа.
Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.
По его словам, в результате атаки погиб один мирный житель. Огонь велся по поселку Зайцево.
Ранее Приходько заявил, что в результате украинских обстрелов Горловки три мирных жителя получили ранения.
МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
Российские военные уничтожили понтонную переправу, которую Вооруженные силы Украины пытались навести в районе Урожайного через реку Мокрые Ялы, сообщает ТАСС.
Это произошло западнее Урожайного. Понтоны уничтожены артиллерийским огнем. Также был ликвидирован опорный пункт Украины в районе Макаровки и наблюдательный пункт севернее Приютного.
Кроме того, при поддержке артиллерии и авиации российские войска нанесли огонь по подразделениям украинских военных, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Противник потерял своих солдат и технику.