Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили несколько образцов поставленных Вооруженным силами Украины (ВСУ) западных артиллерийских систем. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженным силам (ВС) России удалось подбить три американские артсистемы М777, польскую самоходную гаубицу Krab и французскую самоходную гаубицу Caesar. Кроме того, впервые был уничтожен испанский самоходный миномет «Alacran».

Отдельно Конашенков рассказал, что в ходе проведения СВО были уничтожены британская гаубица FH-70 и самоходная артсистема Panzerhaubitze-2000.

Также за минувшие сутки системы противовоздушной обороны ВС России сбили 28 беспилотников ВСУ.