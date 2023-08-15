В Минобороны РФ заявили о срыве атак ВСУ на двух направлениях

"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены пять попыток атак штурмовых групп механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили более 50 боевиков", - сказал он.