На авиашоу "Гром над Мичиганом" в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

В штате Мичиган (США) рядом с аэропортом Уиллоу на авиашоу "Гром над Мичиганом" потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Click on Detroit. Уточняется, что пилоты успели катапультироваться, их нашли и доставили в медицинское учреждение.

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По словам представителя мероприятия, истребитель МиГ-23 упал перед жилым домом. После ЧП шоу остановили, а зрителей попросили покинуть территорию. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приступило к расследованию происшествия. 3 августа стало известно, что двухместный одномоторный самолет потерпел крушение на территории аэропорта Ван-Наис около Лос-Анджелеса (США).