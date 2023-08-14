Фрегаты для ВМС Индии готовятся к испытаниям, заявил глава ОСК

Строительство двух фрегатов проекта 11356М для Военно-морских сил Индии идет с небольшим отставанием, это касается достройки и испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к заводским швартовым испытаниям. По отдельным позициям есть небольшое отставание от графиков, они составляют менее полугода. На первом из фрегатов произведены пробные пуски дизель-генераторов, осуществляется подготовка к заводским швартовным испытаниям.

Москва и Нью-Дели заключили контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356М. Два судна будут построены на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2023-2024 годах, еще столько же — на государственных верфях Индии в Гоа. На российском производстве будут применены корпуса двух фрегатов, строительство которых было приостановлено из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины. Еще один корпус отправлен на индийскую верфь.

В Индии строительство двух фрегатов будет вести государственная судоверфь Goa Shipyard Ltd. с передачей их в состав ВМС Индии в июне и декабре 2026 года. Один фрегат будет строиться с нуля, второй - с использованием одного из корпусов недостроенных Россией фрегатов «адмиральской» серии. Основное вооружение фрегатов — российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты «БраМос».