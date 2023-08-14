«Танки с сюрпризом»: предназначенные ВСУ танки Leopard 1 имеют проблему
Предназначенные для ВСУ бельгийские танки Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО). Об этом сообщил обозреватель издания Forbes в Соединенных Штатах Дэвид Экс.
Танки модификации 1A5BE отличаются СУО SABCA бельгийской разработки, при этом ради чуть лучшей точности по сравнению со стандартной немецкой системой Бельгия пошла на дополнительные расходы и «плату за уникальность», отметил журналист.
По его словам, система SABCA нуждается в особом уходе и технической поддержке.
— Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на Leopard 1A5BE находятся в плохом состоянии, — написал Экс.
При этом проблемы с СУО — это «не самая большая проблема» для украинской армии, отметил он.
— Гораздо более серьезная загвоздка — это тонкая броня. С максимальной толщиной всего 70 миллиметров она не может обеспечить надежной защиты ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских, — заключил журналист.
Производитель военной техники из Германии Rheinmetall закупил у Бельгии 50 танков Leopard 1, на которые у Брюсселя не нашлось средств. В ближайшее время модернизированные машины через ФРГ и Италию прибудут на Украину.