«Танки с сюрпризом»: предназначенные ВСУ танки Leopard 1 имеют проблему

Предназначенные для ВСУ бельгийские танки Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО). Об этом сообщил обозреватель издания Forbes в Соединенных Штатах Дэвид Экс.

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Танки модификации 1A5BE отличаются СУО SABCA бельгийской разработки, при этом ради чуть лучшей точности по сравнению со стандартной немецкой системой Бельгия пошла на дополнительные расходы и «плату за уникальность», отметил журналист.

По его словам, система SABCA нуждается в особом уходе и технической поддержке.

— Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на Leopard 1A5BE находятся в плохом состоянии, — написал Экс.

При этом проблемы с СУО — это «не самая большая проблема» для украинской армии, отметил он.

— Гораздо более серьезная загвоздка — это тонкая броня. С максимальной толщиной всего 70 миллиметров она не может обеспечить надежной защиты ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских, — заключил журналист.