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Лидер КНДР посетил заводы по производству ракетного вооружения

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, которые занимаются, в том числе, выпуском ракетного вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР посетил заводы по производству ракетного вооружения
© ТАСС

Также он сел за руль бронемашины. По словам лидера КНДР, Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне и в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против Пхеньяна, а в случае нападения должна быть готова разгромить его.

Ким Чен Ын отметил важную роль военных предприятий в реализации идей о подготовке армии к войне. Глава государства руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров. Глава Северной Кореи ознакомился с боеспособностью и мобильностью новой многофункциональной бронемашины.

В начале августа политик проинспектировал работу предприятий по производству крупнокалиберных снарядов для тяжелой артиллерии и реактивных орудий, стрелкового оружия, двигателей для крылатых ракет и беспилотников.

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