Лидер КНДР посетил заводы по производству ракетного вооружения

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, которые занимаются, в том числе, выпуском ракетного вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также он сел за руль бронемашины. По словам лидера КНДР, Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне и в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против Пхеньяна, а в случае нападения должна быть готова разгромить его.

Ким Чен Ын отметил важную роль военных предприятий в реализации идей о подготовке армии к войне. Глава государства руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров. Глава Северной Кореи ознакомился с боеспособностью и мобильностью новой многофункциональной бронемашины.