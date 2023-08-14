Минобороны Великобритании заявило о сопровождении более 100 российских кораблей

ВМС Великобритании за два года сопроводили более 100 российских военных кораблей. Об этом заявила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, пишет газета Daily Express.

В ведомстве подсчитали число кораблей РФ, которые сопровождали британские ВМС с 2021 по 2022 год включительно. «В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровожден 41 корабль», — указали в Минобороны.

При этом за этот период британские военные также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне.