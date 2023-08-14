СМИ: Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет
Российская армия стала главным партнером Народно-освободительной армии Китая по числу военных учений двух стран за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.
По данным издания, на втором месте идет Пакистан. С 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии КНР, китайская армия приняла участие как минимум в 45 военных учениях, в которых также участвовали российские Вооруженные силы. Из них 20 были двусторонними российско-китайскими учениями.
Военному сотрудничеству двух стран даже не помешала эпидемия коронавируса. Так, в 2021 году, на фоне действовавших в Китае антиковидных ограничений, Москва и Пекин провели учения «Запад/Взаимодействие – 2021». В статье говорится, что в последние годы все большее значение приобретают совместные учения Шанхайской организации сотрудничества, в которых принимают участие, как РФ, так и Китай. По своему масштабу и количеству задействованной техники они превосходят другие маневры, в которых принимает участие китайская армия, в том числе те, которые проводятся со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
При этом отмечается снижение военного сотрудничества Китая и США. Ранее стороны регулярно проводили двусторонние военные маневры, однако последний раз они состоялись в 2019 году, когда около 200 военнослужащих армии Китая и аналогичное число американских солдат и офицеров на Гавайях обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.