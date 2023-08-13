Российские военные пресекли попытку ВСУ создать понтонную переправу в ДНР

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) навести понтонную переправу возле Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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— Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены, — сказал он.

Кроме того, российская армия пресекает попытки наступления ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского. Противник несет потери как в живой силе, так и в технике, пишет Telegram-канал «Минобороны России».

В северной части села Урожайное на направлении Времевского выступа запорожского фронта закрепились бойцы Вооруженных сил Украины. Им удалось это сделать спустя две недели ожесточенных боев. При этом личный состав украинской армии понес серьезные потери, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.