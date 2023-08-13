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В ВСУ отчаялись из-за числа мин перед российскими укреплениями

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходят в отчаяние из-за количества мин перед российскими укрепленными районами. Об этом пишет британская газета Guardian, ссылаясь на украинских военных.

В ВСУ отчаялись из-за числа мин перед российскими укреплениями
© РИА Новости

Военный ВСУ в беседе с изданием подчеркнул, что российские мины находятся «повсюду».

«Я не вижу света в конце тоннеля», — добавил он.

По словам украинского солдата, Россия обладает неисчерпаемым числом мин, которые сейчас останавливают контрнаступление ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили о разминировании позиций ВСУ на краснолиманском направлении.

«Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении», — уточнили в ведомстве.

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