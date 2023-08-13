В ВСУ отчаялись из-за числа мин перед российскими укреплениями
Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходят в отчаяние из-за количества мин перед российскими укрепленными районами. Об этом пишет британская газета Guardian, ссылаясь на украинских военных.
Военный ВСУ в беседе с изданием подчеркнул, что российские мины находятся «повсюду».
«Я не вижу света в конце тоннеля», — добавил он.
По словам украинского солдата, Россия обладает неисчерпаемым числом мин, которые сейчас останавливают контрнаступление ВСУ.
Ранее в Минобороны России заявили о разминировании позиций ВСУ на краснолиманском направлении.
«Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении», — уточнили в ведомстве.
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