WSJ: США боятся тестировать беспилотники на Украине

Американский журнал Wall Street Journal опубликовал статью "Почему американские беспилотники не подходят для Украины". Ее автор делает неутешительный вывод - Америка неспособна обеспечить ВСУ дронами, необходимыми для военных действий.

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Проблема в том, что беспилотники, которые производят компании США, слишком дорогие для масштабного развертывания. Их стартовая цена от 16000 долларов, поскольку продают их государственным и коммерческим заказчикам.

Как пояснил экс-офицер разведки ВМС США Остин Грей, работающий сейчас на заводе по производству беспилотников, американские компании перестали тестировать беспилотники на Украине из-за очень тяжелых условий на поля боя. Для ВСУ необходимы дешевые одноразовые дроны, но США их массово не производят.