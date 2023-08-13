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WSJ: США боятся тестировать беспилотники на Украине

Американский журнал Wall Street Journal опубликовал статью "Почему американские беспилотники не подходят для Украины". Ее автор делает неутешительный вывод - Америка неспособна обеспечить ВСУ дронами, необходимыми для военных действий.

WSJ: США боятся тестировать беспилотники на Украине
© Российская Газета

Проблема в том, что беспилотники, которые производят компании США, слишком дорогие для масштабного развертывания. Их стартовая цена от 16000 долларов, поскольку продают их государственным и коммерческим заказчикам.

Как пояснил экс-офицер разведки ВМС США Остин Грей, работающий сейчас на заводе по производству беспилотников, американские компании перестали тестировать беспилотники на Украине из-за очень тяжелых условий на поля боя. Для ВСУ необходимы дешевые одноразовые дроны, но США их массово не производят.

Напомним, что 14 марта 2023 года США потеряли дорогостоящий беспилотник MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова. После перехвата истребителем Су-27 аппарат упал в Черное море и утонул.

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