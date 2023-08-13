В США массово не производятся дешевые дроны для Украины

Экс-офицер разведки американских ВМС Остин Грей, работающий на заводе по производству беспилотников, заявил, что в США массово не производятся дешевые дроны для поставок их на Украину. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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«Американские компании массово не производят дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена продвинутых американских дронов составляет около 16 тысяч долларов.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Черным морем был обнаружен разведывательный дрон США MQ-9A Reaper. По данным ведомства, для перехвата был поднят истребитель Су-30 ВКС РФ. При приближении российского самолета дрон развернулся от границ РФ, передает Минобороны.