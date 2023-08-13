Успешное наступление Российской армии в Харьковской области на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области станет страшным ударом для Киева. Об этом в беседе с The Hill заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По словам бывшего полковника, в случае перехода территорий под Харьковом под контроль Вооруженных сил (ВС) России у ВСУ появится новая серьезная проблема, при этом западные союзники Украины будут разочарованы. Канчиан убежден, что такое развитие событий станет «крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил».