Стало известно о подготовке Запада к наступлению ВСУ в 2024 году

Страны Запада начинают готовиться к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проведут наступление весной 2024 года. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты ссылаются на слова западных политиков и военачальников. Как утверждается, они полагают, что нынешнее наступление украинской армии может продлиться еще много месяцев. В связи с этим Запад начал обсуждать подготовку к затяжному конфликту в республике.