Польша ожидает от США поставок ударных вертолетов Apache, которые вместе с танками Abrams «закроют брестские ворота». Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на предстоящей неделе будет вынесено решение Конгресса США относительно запроса Варшавы о поставке ударных вертолетов Apache. Блащак уверен, что оно будет положительным.

«Таким образом, Abrams вместе с Apache сформируют барьер, который закроет [так называемые] брестские ворота», - заявил министр в эфире польского ТВ.

Под «брестскими воротами» нынешние власти Польши подразумевают участок на границе с Белоруссией близ Бреста.