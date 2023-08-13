СМИ сообщили о поиске Грецией партнеров для производства боеприпасов для Украины

Греция начала искать партнеров среди производителей боеприпасов. Афины намерены производить боеприпасы для Украины и возродить собственный ВПК. Об этом сообщает газета Kathimerini.

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«Компания «Греческие оборонительные системы» («Эллиника амидика систимата», ЕАС) заинтересована в сотрудничестве и новых контрактах с международными производителями боеприпасов», - пишет издание.

Отмечается, что компания будет участвовать в европейской программе производства 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы поддержать Украину и пополнить национальные запасы государств-членов ЕС.

Источники Kathimerini заявили, что переговоры с заинтересованными сторонами проходят в условиях абсолютной секретности и результаты уже «назрели». Результаты ожидаются в ближайшее время, поскольку срок заключения контрактов заканчивается 30 сентября.

Издание отмечает, что производство 1 млн снарядов в ЕС расценивается нынешними греческими властями как возможность заработать и вдохнуть новую жизнь в предприятия оборонпрома.

«Афины воспринимают европейскую инициативу как шанс для коренной реконструкции ЕАС, которые после долгого застоя обретают траекторию роста», - пишет издание.