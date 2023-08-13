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Соскин о планах Зеленского по урегулированию конфликта: «мужчин не хватит»

Реализация на практике «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, невозможна, подчеркнул бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Соскин о планах Зеленского по урегулированию конфликта: «мужчин не хватит»
© globallookpress.com

Соскин пояснил, что так называемую «формулу мира» невозможно реализовать в связи с тем, что ее нет как таковой.

Политолог уточнил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет возвратить утраченные территории, так как они вошли в состав Российской Федерации по Конституции.

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Военным путем взять под контроль регионы также не удастся, заметил Соскин. Он добавил, что ВСУ не удалось и не удастся пробить глубокоэшелонированную оборону российской армии.

«Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У нас столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», - подчеркнул бывший советник.

Ранее Соскин сообщил, что утрата доступа к Черному морю является стратегическим поражением Зеленского.

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