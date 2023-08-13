Глава Минобороны Украины пожаловался на нехватку саперов в ВСУ

"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", - сказал он в интервью британской газете The Guardian. По словам Резникова, Киев "критически нуждается" и в оборудовании для разминирования - от тралов до зарядов для создания проходов в минных полях. "Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. <...> Саперы нужны здесь и сейчас", - добавил министр, говоря о том, чем Запад может помочь в рамках так называемой коалиции по разминированию, созданной 18 июля на заседании в формате Рамштайн.