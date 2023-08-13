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В зоне СВО ликвидирован награжденный Зеленским офицер ВСУ Эдуард Ращук

В зоне проведения специальной военной операции российскими подразделениями был уничтожен офицер 126-й бригады ВСУ Эдуард Ращук. Известно, что он служил в спецподразделении "Химера" и был известен своими националистическими взглядами.

В зоне СВО ликвидирован награжденный Зеленским офицер ВСУ
© globallookpress.com

Годом ранее он получил из рук президента Украины Зеленского Орден мужества III степени, сообщает Telegram-канал "Осташко! Важное".

О подробностях операции по ликвидации боевика не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что на запорожском направлении российскими подразделениями был уничтожен старший офицер 118-й мехбригады ВСУ подполковник Юрий Баранецкий. Он являлся уроженцем Тернопольской области Украины, проходил обучение в Англии и командовал подразделением танков Leopard немецкого производства.

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