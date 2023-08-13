Франция досрочно выполнила поставленную цель по обучению военных ВСУ

Франция в начале августа выполнила поставленную на 2023 год цель по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучив шесть тысяч человек. Об этом в интервью газете Var-Matin заявил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.