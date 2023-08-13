Франция выполнила поставленную на год цель по обучению украинских военных

Франция в начале августа выполнила поставленную на 2023 год задачу по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление газете Var-Matin сделал французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

«Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — подчеркнул глава военного ведомства.

Он обратил внимание, что французские военные продолжат обучать украинских солдат, так как контрнаступление ВСУ «требует нового поколения» бойцов, которых необходимо тренировать.

В мае в Париже заявили, что могут сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков. По словам главы Министерства иностранных дел Катрин Колонна, «нет никакого табу», однако Украина изыскивает только самолеты F-16, которых у Франции нет.