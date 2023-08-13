Минобороны сообщило о четвертом сбитом за день дроне в России
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских военных осуществить атаку с помощью беспилотника. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что зенитчики обнаружили и затем уничтожили дрон в небе над Белгородской областью. Беспилотник был сбит около 13:30 мск.
По данным пресс-службы, ранее атаки были предприняты в Белгородской области около 4:00 мск и 11:00 мск. Кроме того, около 11:30 мск был уничтожен беспилотник в Курской области.
Все четыре дрона удалось уничтожить над безлюдной местностью. Соответственно, пострадавших и разрушений не было.
«Пострадавших и разрушений нет», - отметили в оборонном ведомстве.
В Минобороны сообщили также, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации комплексы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 25 дронов противника.