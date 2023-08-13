МО РФ сообщило о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ

ПВО РФ перехватила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты на территории России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"13 августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.