МО РФ сообщило о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ

"13 августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.