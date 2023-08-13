$98.21+0.93107.97+0.82

ПВО РФ перехватила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты на территории России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

МО РФ сообщило о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ
© ТАСС

"13 августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

В ВСУ заявили о смене приоритетов на фронте

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

1