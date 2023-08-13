Йемен надеется участвовать в Московской конференции по безопасности
Йемен рассчитывает принять участие в Московской конференции по международной безопасности на самом высоком возможном уровне. Об этом заявил ТАСС посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши.
Отвечая на вопрос, кто возглавит делегацию страны на конференции, дипломат отметил, что вопрос обсуждается.
"Надеемся принять участие на самом высоком возможном уровне", - отметил он.
Глава диппредставительства подчеркнул, что йеменская сторона ищет сотрудничества с РФ во всех сферах - политической, экономической, социальной, культурной.
"Мы ценим двусторонние отношения наших стран. В этом году мы отмечаем 95-летие со дня установления дипломатических отношений, мы подписали соответствующее соглашение, и мы были первой арабской страной, кто это сделал в 1928 году. Мы всегда рады сотрудничать с Российской Федерацией", - добавил он.