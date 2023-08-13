Йемен надеется участвовать в Московской конференции по безопасности

"Мы ценим двусторонние отношения наших стран. В этом году мы отмечаем 95-летие со дня установления дипломатических отношений, мы подписали соответствующее соглашение, и мы были первой арабской страной, кто это сделал в 1928 году. Мы всегда рады сотрудничать с Российской Федерацией", - добавил он.