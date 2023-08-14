Российская ПВО отразила ракетный удар Украины по Бердянску

«Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет», — рассказал он, указав, что попытку атаки ВСУ предприняли 14 августа в 9:30 утра по московскому времени.