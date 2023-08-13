«Калашников» презентовал новый компактный автомат под патрон НАТО

Концерн «Калашников» разработал новый компактный автомат АК-19 под патрон калибра 5,56×45 мм, который является стандартным в НАТО, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, образец автомата презентовали в демонстрационном центре компании.

Модель оружия выставили в демо-центре «Калашникова». На информационной табличке сообщили, что он «питается» патронами 5,56×45 мм, которые используют в автоматах НАТО, — рассказали журналисты.

Ранее компания «Триада-ТКО», которая входит в состав концерна «Калашников» начала поставки нового комплекта обмундирования, разработанного совместно со специалистами Минобороны РФ. В состав комплекта входят термобелье, кофта, демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также фуражка, шапка и зимний шарф.

Новый комплект обладает повышенными эргономическими свойствами и изготовлен из материалов с улучшенными характеристиками. Обмундирование исполнено в новой камуфляжной расцветке.