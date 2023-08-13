ВС России принудительно остановили следовавший на Украину сухогруз

Патрульный корабль «Василий Быков», осуществлявший контроль судоходства в юго-западной части Черного моря, обнаружил и принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, около 6.40 мск.

В пресс-службе пояснили, что пограничники потребовали от капитана корабля остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов.

На это требование капитан не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, уточнили в оборонном ведомстве.

Затем с борта патрульного корабля был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих. После проведенных радиопереговоров, сухогруз застопорил ход, что позволило досмотровой группе благополучно высадиться на палубу.

После досмотра российские пограничники разрешили сухогрузу продолжить движение в порт Измаил.

В Минобороны отметили, что корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах.