В Минобороны заявили о пресечении атак БПЛА в двух российских областях

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, около 11:00 мск.

В пресс-службе отметили, что расчеты ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и уничтожили его.

Кроме того, заметили в Минобороны, украинский беспилотник был сбит в Курской области.

Пострадавших и разрушений нет, как в Белгородской, так и в Курской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зенитчики сбили дрон, который пытался прорваться к столице.