В Минобороны заявили о пресечении атак БПЛА в двух российских областях
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, около 11:00 мск.
В пресс-службе отметили, что расчеты ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и уничтожили его.
Кроме того, заметили в Минобороны, украинский беспилотник был сбит в Курской области.
Пострадавших и разрушений нет, как в Белгородской, так и в Курской области, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зенитчики сбили дрон, который пытался прорваться к столице.
Напомним, что ВСУ постоянно предпринимают атаки на объекты гражданской и военной инфраструктуры, расположенные в Московской, Курской, Белгородской, Ростовской областях, а также в Крыму.