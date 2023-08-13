Названы причины провала контрнаступления ВСУ

«Сама украинская оперативная доктрина оказывает негативное влияние на эффективность боевых бригад, которые в основном готовятся в Германии. Их собственные подразделения иногда делятся на такие мелкие части, что, хотя каждое из них что-то делает, четкого совместного руководства боем не существует», — сказано в материале.