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ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках крупнокалиберными снарядами

Вооружённые силы Украины разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области при помощи крупнокалиберных снарядов.

ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
© RT на русском

Об этом сообщает администрация Алёшкинского муниципального округа.

«Разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алёшки», — говорится в сообщении.

По данным властей, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки со стороны Вооружённых сил Украины.