ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках крупнокалиберными снарядами
Вооружённые силы Украины разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области при помощи крупнокалиберных снарядов.
Об этом сообщает администрация Алёшкинского муниципального округа.
«Разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алёшки», — говорится в сообщении.
По данным властей, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки со стороны Вооружённых сил Украины.