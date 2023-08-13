В Минобороны заявили о пресечении атаки БПЛА на территории России

Минобороны: Украинский беспилотник был сбит силами ПВО над Белгородской областью
Средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, который пытался атаковать объекты на территории России. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что попытка атаки со стороны украинской армии произошла около 11 часов утра по московскому времени. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа могли направить для совершения террористической атаки.
— Российскими средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, — сообщили в Telegram-канале «Минобороны России».
Еще одна попытка атаки на Белгородскую область в воскресенье была предпринята около 4 часов утра по московскому времени. Беспилотник также был сбит.