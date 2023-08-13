В Минобороны заявили о пресечении атаки БПЛА на территории России

Средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, который пытался атаковать объекты на территории России. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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В ведомстве отметили, что попытка атаки со стороны украинской армии произошла около 11 часов утра по московскому времени. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа могли направить для совершения террористической атаки.

— Российскими средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, — сообщили в Telegram-канале «Минобороны России».