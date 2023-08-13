В Германии допустили снижение поддержки Украины Вашингтоном

На фоне внутриполитической борьбы накануне президентских выборов США могут снизить поддержку Украины , а также свести к минимуму гарантии безопасности для Европы. Таким мнением в статье для издания Focus поделился старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги Александер Герлах.

«Соединенные Штаты оказались перед дилеммой безопасности. Республиканцы призывают к пересмотру политики в отношении Украины и предупреждают о растущем влиянии Китая. В разгар этих дебатов Европе необходимо переоценить свою роль. В частности, возникла перспектива вывода американских войск из Восточной Европы», — написал Герлах.

Он допустил, что двухпартийная война в США за то, кто продемонстрирует более жесткую позицию по отношению к Китаю, в конечном итоге спровоцирует ту самую войну, которую обе стороны якобы хотят предотвратить. В связи с этим в Германии опасаются, что хотя Европа в будущем и не станет совершенно безразличной для США, странам Старого Света придется поддерживать Украину преимущественно самостоятельно.