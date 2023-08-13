ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, три 120-мм. миномета вместе с расчетами и потопили в Днепре лодку с 5 боевиками, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник РИА «Новости», соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении были уничтожены гаубица М-777 с боекомплектом и расчетом, лодка и 5 боевиков ВСУ, три 120-мм. минометных расчета с боекомплектом.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские артиллеристы уничтожили 120-мм. миномет вместе с расчетом, а на каховском направлении гаубицу Мста-Б вместе с расчетом из пяти боевиков и боекомплектом.