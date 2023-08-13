Российские военные заявили о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске

Российская группировка войск «Юг» заявила о ракетном ударе по подразделениям десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

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По его словам, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» сумел поразить тыловой район украинской 93-й отдельной механизированной бригады в Константиновке.

Астафьев также отметил, что вертолеты ВС Российской Федерации нанесли удары по украинским штурмовым группам в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка.

«Уничтожены блиндажи противника в деревне Победа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две боевые машины пехоты Bradley в районе Белой Горы и полевой склад артиллерийских боеприпасов в Николаевке», — добавил представитель группировки.