В Харьков направят военкомов с западной Украины
Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
— В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, — сообщил источник.
По его словам, в группы включены сотрудники западных областей Украины. Решение принято в связи с тем, что харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации.
Именно поэтому планируется направить в Харьков безжалостных к населению восточной Украины сотрудников, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны, передает РИА Новости.