В Харьков направят военкомов с западной Украины

Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

— В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, — сообщил источник.

По его словам, в группы включены сотрудники западных областей Украины. Решение принято в связи с тем, что харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации.