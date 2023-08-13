Мобилизация: последние новости на сегодня 13 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 августа 2023, в материале «Рамблера».

Слуцкий предложил авиакомпаниям РФ сообщать перед полетом об участниках СВО на борту

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Пассажирам авиарейсов предложили сообщать перед полетом о том, что на борту находятся участники специальной военной операции. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он уточнил, что направил свое предложение в 39 авиакомпаний страны. Слуцкий считает, что российские военнослужащие, которые сражаются на Украине с «нацистской угрозой» и воплощают «пример истинного патриотизма» заслужили такие почести. Подобная мера, подчеркнул он, поможет сохранить память о «подвиге героев для будущих поколений».

Систему накопительной военной ипотеки скорректируют

Для военнослужащих РФ скорректируют механизм накопительной ипотеки. Об этом пишет Deita.ru со ссылкой на документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов.

Это решение связано с законом, меняющим федеральный закон о накопительно-ипотечной системе (НИС) обеспечения военных жильем.

Поправки сохраняют накопления солдатам, которые были исключены из реестра участников НИС и повторном поступили на службу. Это коснется и тех военнослужащих, которые поступили на службу повторно до даты принятия закона. Накопления при этом сохраняются вне зависимости от причины увольнения солдата.

В России намерены уточнить особенности военного учета для таможенников

В воинском учете сотрудников таможенных органов имеются правовые пробелы, которые нужно законодательно устранить. Об этом пишет Deita.ru со ссылкой на документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов.

В настоящий момент сотрудники таможенных органов учтены в методичке по воинскому учету, однако особенности и порядок их специального учета до сих пор законодательно не закреплены, в то время как у сотрудников Росгвардии, ФСИН, МВД и противопожарной службы все предельно ясно. Мобилизация сотрудников таможенных органов при этом может привести к резкому сокращению их численности и, соответственно, падению эффективности оперативно-розыскной деятельности.