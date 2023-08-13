Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу

Военные объекты США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке Сирии пострадали от обстрелов ракет. Атаку предприняли отряды ополченцев арабских племен, действующие против американских войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

Как пишет издание, пять ракет поразили позиции оккупационных сил США в районе газового поля Конико. Еще четыре снаряда разорвались на базе Соединенных Штатов у нефтяного месторождения Эль-Омар. Как минимум одна ракета угодила в аэродром на базе Эш-Шаддади.

Как рассказали очевидцы обстрела в Дейр-эз-Зоре, со стороны Конико в небо поднимается густой клуб дыма. Звучат сигналы машин скорой помощи, в небе кружится вертолет. Сведений о пострадавших, жертвах или разрушениях пока нет. Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил информацию о нападении на базы.

Сирийские бойцы тем временем заявили, что продолжат разрушать опорные пункты войск США, где бы они не расположились, до тех пор, пока «вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».