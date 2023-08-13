Bild сообщила о поставке Rheinmetall до конца года Украине беспилотника LUNA NG

Вооруженные силы Украины получат от оборонного концерна Rheinmetall ФРГ современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Поставка планируется до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

В публикации поясняется, что в комплект также входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG — совершенно новая система беспилотных летательных аппаратов, которая по всем параметрам превосходит предыдущую. Помимо разведки дроны этого типа способны обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь. NG означает «Новое поколение» аппарата LUNA.

Другие модели беспилотных летательных аппаратов уже поставлены на Украину из запасов Бундесвера. Как пишет газета, до конца года также появится модель, способная нести оружие, однако с текущей версией, которую как раз и направят Киеву, это невозможно.