Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР 46 раз, в общей сложности применив 154 единицы различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении украинские войска совершили 33 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском направлении было сделано шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметров и миномета 120 миллиметров. На ясиноватском направлении — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском направлении — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Представительство ДНР уточняет, что всего украинские военнослужащие выпустили 154 единицы различных боеприпасов. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Светлодарск, Луганское, Ясиноватский район и Макеевка.